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Мир

Премьер Британии Стармер объявил королю и общественности о своем уходе

премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 14:21 Фото: wikimedia
22 июня 2026 года Кир Стармер выступил с официальным заявлением: он покидает пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и уйдет в отставку с поста премьер-министра в начале сентября, когда будет выбран его преемник, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления перед официальной резиденцией на Даунинг-стрит, 10, Стармер сообщил, что уже известил об этом короля Чарльза III.

"Я попрошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить временные рамки для выдвижения кандидатов с 9 июля до ухода парламента на летние каникулы (Прим. – 16 июля). В случае внутрипартийных выборов новый лидер займет свой пост до возвращения парламента к работе в сентябре. Я продолжу занимать должность премьер-министра до завершения этого выборного процесса", – приводит слова Стармера ТАСС.

По словам Стармера, он гордится временем, проведенным на посту премьера.

"Прогулка по этой улице была самым лучшим гордым моментом в моей жизни", – сказал он.

Речь Стармер завершил дрожащим голосом и со слезами на глазах.

Кир Стармер стал шестым британским премьером, ушедшим в отставку за последние 10 лет.

На происходящее с сарказмом отреагировал аккаунт кота Ларри, живущего в резиденции на Даунинг-стрит, 10.

"Если верить слухам, вскоре я буду жить при седьмом по счету премьер-министре. Если это продолжится в том же духе, я перестану утруждать себя, чтобы запоминать их имена", – написано на странице кота в X.

Британские СМИ со ссылкой на источники еще 21 июня писали о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит график ухода с поста на фоне усиления давления внутри Лейбористской партии и роста влияния Энди Бернхема.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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