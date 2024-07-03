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Евро-2024: УЕФА начал "разборки" с лидерами сборной Турции и Англии

Футбол Открыто Дело, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:14 Фото: Instagram/EURO2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении героев последних матчей Евро-2024 Мериха Демираля (Турция) и Джуда Беллингема (Англия). Этих футболистов винят в некорректном поведении в адрес болельщиков, сообщает Zakon.kz.

УЕФА требует от Джуда Беллингема объяснений за неприличный жест возле паха во время матча 1/8 финала против Словакии. Тогда сам футболист назвал это действие шуточным жестом в сторону близких друзей.  

Форварду "Реала" дали время до начала четвертьфинала со Швейцарией, чтобы прояснить ситуацию. 

Что касается турецкого защитника Мериха Демирала, то его обвиняют в скандировании политического лозунга в адрес австрийской стороны. 

Естественно, никто сейчас не знает, чем закончатся эти две истории, куда вовлечены лидеры сборной Англии и Турции. УЕФА просто так никому и ничего не прощает.

На себе это недавно прочувствовал игрок албанской сборной Мирлинда Даку, которого наказали на две игры за оскорбительные высказывания в адрес македонцев и сербов после одного из поединков текущего Евро.  

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