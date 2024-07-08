Либерийский президент показал пример чиновникам и снизил себе зарплату

Президент Либерии Джозеф Боакай продемонстрировал солидарность с народом и снизил себе зарплату на 40%, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Maghreb Arabe Presse такие меры президент предпринял для создания прецедента в ответственном управлении и государственном строительстве.

Кроме того, либерийский лидер поручил агентству государственной службы проверить соответствие объема заработной платы госслужащих состоянию в национальной экономике.

Либерия относится к числу наименее развитых стран, по версии Всемирного банка - к группе стран с низким уровнем дохода на душу населения - около $680 в год.