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Либерийский президент показал пример чиновникам и снизил себе зарплату

Либерийский президент показал пример чиновникам и снизил себе зарплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 01:33 Фото: pixabay
Президент Либерии Джозеф Боакай продемонстрировал солидарность с народом и снизил себе зарплату на 40%, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Maghreb Arabe Presse такие меры президент предпринял для создания прецедента в ответственном управлении и государственном строительстве.

Кроме того, либерийский лидер поручил агентству государственной службы проверить соответствие объема заработной платы госслужащих состоянию в национальной экономике.

Либерия относится к числу наименее развитых стран, по версии Всемирного банка - к группе стран с низким уровнем дохода на душу населения - около $680 в год.

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