Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчина, который выглядит как подросток, раскрыл секреты молодости

Мужчина, который выглядит как подросток, поделился секретами молодости, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:54 Фото: Instagram/brandonmilesmay
35-летнего Брэндона Майлза Мэя из США (Детройт, штат Мичиган) принимают за подростка из-за его моложавой внешности, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, который имеет бизнес в сфере медицинских коммуникаций, поделился с Dailystar своими секретами борьбы со старением. Профилактикой возрастных изменений он начал заниматься с 13 лет, ухаживая за кожей и в целом стараясь вести здоровый образ жизни. И по сей день он ежедневно пользуется солнцезащитным кремом, закрывает кожу при выходе на улицу, ни разу в жизни не притронулся к алкоголю.

Питание Брэндона – это свежие фрукты, растительная пища, рыба. С 15 лет он пьет зеленый чай. В 19 лет отказался от сахара, зерновых и углеводов. При этом моложавый мужчина не отказывается от шоколада. Правда, речь об "очень" горьком шоколаде (92-100 процентов какао). Его он ест каждый день.

"Я не слишком увлекаюсь физическими упражнениями. Слишком большие физические нагрузки могут вызвать стресс для организма – они могут состарить его... ... Я придерживаюсь умеренной и щадящей физической нагрузки – прогулки, йога и немного силовых упражнений... ...Я всю жизнь избегал солнечного света, ношу толстовку с капюшоном, чтобы защититься от солнца, и использую покрытия на тыльной стороне ладоней", – поделился американец.

Он рассказал, что сотрудники службы безопасности в аэропортах часто "придираются", когда смотрят на него и его паспортные данные.

Большинство людей думают, что Брэндону от 15 до 19 лет. Он, к слову, уверяет, что не делал никаких косметических операций, чтобы поддерживать свой молодой вид.

Советы Брэндона Майлза по борьбе со старением:

– избегайте пребывания на солнце и защищайте кожу с помощью одежды с защитой от ультрафиолета;

– ежедневно используйте солнцезащитный крем;

– ешьте ягоды, такие как черника, ежевика и малина, которые, по его словам, обладают противовоспалительным действием;

– ешьте рыбу с низким содержанием ртути, например, сардины, в которых много омега-3.

Ранее мы рассказывали о том, в чем различие малины и клубники и кому эти ягоды нужно употреблять с осторожностью.

Читайте также

Остановил процесс интеграции Грузии
Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии
Французская прокуратура начала расследование
Французская прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен
Июнь текущего года признан самым жарким в истории
Июнь текущего года признан самым жарким в истории
Ирина Капитанова
Интересное США 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: