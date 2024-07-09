Мужчина, который выглядит как подросток, раскрыл секреты молодости

35-летнего Брэндона Майлза Мэя из США (Детройт, штат Мичиган) принимают за подростка из-за его моложавой внешности, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, который имеет бизнес в сфере медицинских коммуникаций, поделился с Dailystar своими секретами борьбы со старением. Профилактикой возрастных изменений он начал заниматься с 13 лет, ухаживая за кожей и в целом стараясь вести здоровый образ жизни. И по сей день он ежедневно пользуется солнцезащитным кремом, закрывает кожу при выходе на улицу, ни разу в жизни не притронулся к алкоголю.

Питание Брэндона – это свежие фрукты, растительная пища, рыба. С 15 лет он пьет зеленый чай. В 19 лет отказался от сахара, зерновых и углеводов. При этом моложавый мужчина не отказывается от шоколада. Правда, речь об "очень" горьком шоколаде (92-100 процентов какао). Его он ест каждый день.

"Я не слишком увлекаюсь физическими упражнениями. Слишком большие физические нагрузки могут вызвать стресс для организма – они могут состарить его... ... Я придерживаюсь умеренной и щадящей физической нагрузки – прогулки, йога и немного силовых упражнений... ...Я всю жизнь избегал солнечного света, ношу толстовку с капюшоном, чтобы защититься от солнца, и использую покрытия на тыльной стороне ладоней", – поделился американец.

Он рассказал, что сотрудники службы безопасности в аэропортах часто "придираются", когда смотрят на него и его паспортные данные.

Большинство людей думают, что Брэндону от 15 до 19 лет. Он, к слову, уверяет, что не делал никаких косметических операций, чтобы поддерживать свой молодой вид.

Советы Брэндона Майлза по борьбе со старением:

– избегайте пребывания на солнце и защищайте кожу с помощью одежды с защитой от ультрафиолета;

– ежедневно используйте солнцезащитный крем;

– ешьте ягоды, такие как черника, ежевика и малина, которые, по его словам, обладают противовоспалительным действием;

– ешьте рыбу с низким содержанием ртути, например, сардины, в которых много омега-3.

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