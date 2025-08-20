#АЭС в Казахстане
Общество

Поколение Кардашьян: специалисты раскрыли секреты сохранения молодости миллениалов

миллинеалы, молодость, эксперты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 22:28 Фото: pixabay
Доктор медицинских наук и дерматолог Дэвид Ким утверждает, что 40-летние мужчины и женщины сохраняют моложавый внешний вид с помощью более открытого отношения к косметическим процедурам, сообщает Zakon.kz.

Специалисты называют миллениалов "поколением Кардашьян", поскольку именно благодаря этой популярной семье люди стали с интересом относиться к косметологии.

В публикации журнала Elle психолог Джин Твенге подчеркнула, что секрет молодости 40-летних заключается в их оптимизме, который становится тем самым недостающим ингредиентом в средствах по уходу за кожей.

"В подростковом возрасте и в молодости миллениалы были более оптимистичны и предъявляли более высокие требования, чем предыдущие поколения в том же возрасте", – пояснила она.

В свою очередь директор отдела моды ELLE Вероник Хайланд выделила любимый цвет миллениалов – розовый. Этот оттенок способствовал уверенности в себе и женственности одновременно. 

"Примерно во времена эры "девушек-боссов" вы могли видеть женщин в бледно-розовых костюмах – это был намеренный выбор оттенка. Идея заключалась в том, что если вы интегрируетесь в структуру власти, где доминируют мужчины, привнесете немного женственности и своего собственного стиля, чтобы легко вписаться в эту систему", – заключила Хайланд.

Ранее сообщалось, что группа экспертов из университета Барселоны обнаружила, что арахис замедляет клеточное старение.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
