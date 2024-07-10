Задержан жених племянницы президента Кыргызстана

В Кыргызстане задержали жениха племянницы главы государства Садыра Жапарова. Об этом сегодня, 10 июля 2024 года, рассказали в администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Информацию о задержании жениха Лаззат Нуркожоевой прокомментировал пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

"Подтверждаем, что жених дочери младшего брата президента Садыра Жапарова был задержан правоохранительными органами. Напомним, что жених Лаззат Нуркожоевой стал известным после сделанного ей предложения руки и сердца на вертолете. Есть все основания полагать, что основная цель этого молодого человека было – найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности", – написал он в Facebook.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "президент Садыр Жапаров независимо от того, кто бы это не был, не будет прикрывать и скрывать незаконную деятельность".

"Подробности противоправной деятельности бывшего жениха и его сообщников будут выясняться в ходе следствия". Аскат Алагозов

Напомним, вечером 24 июня 2024 года племяннице кыргызского лидера Садыра Жапарова в ущелье Оруу-Сай в селе Кашка-Суу сделали предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Ситуация с предложением вызвала множество дискуссий в соцсетях из-за того, что на место 23-летняя Лазат Нуркожоева вместе со своим будущим женихом Афтандилом прилетели на вертолете, который принадлежит МЧС Кыргызстана. Позднее Садыр Жапаров пояснил, что вертолет МЧС страны можно арендовать, но все же извинился перед народом за племянницу.