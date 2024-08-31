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Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с важным праздником

Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с важным праздником, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 10:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 августа 2024 года направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости.

"В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 10:01

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта РК.

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