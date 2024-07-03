Для чего использовался 310-метровый тоннель на границе с Казахстаном, рассказали в СГБ Узбекистана
Его для своих целей использовали контрабандисты, сообщили в службе государственной безопасности (СГБ).
Деятельность трансграничной преступной группы прекратили сотрудники СГБ РУ совместно с Погранслужбой и сотрудниками таможенного комплекса "Ташкент-Аэро".
Через Казахстан контрабандисты везли из Индии лекарственные средства негарантированного качества.
Так, рейсом "Дели – Ташкент – Алматы" была доставлена партия лекарств, после чего ее перевезли по тоннелю из Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана в Ташкентский район Ташкентской области.
У членов преступной группы изъяли 17 048 препаратов 107 наименований, в том числе Альбумин, Ремдесивир, Меропенем.
Тоннель был оборудован системой вентиляции, для транспортировки грузов контрабандисты использовали тележки.
Возбуждено уголовное дело.
В мае Пограничная служба КНБ РК пресекла ввоз в республику крупных партий контрабандных сигарет.