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Сель снес мост между Кыргызстаном и Таджикистаном

Сель снес мост между Кыргызстаном и Таджикистаном, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 11:43 Фото: unsplash
В приграничном селе Кок-Терек Баткенской области Кыргызстана сель снес мост. В связи с этим закрыто транспортное сообщение с Таджикистаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций КР.

"В приграничном селе Кок-Терек Баткенской области на автодороге Достук-Ак-Сай (Ворух – Исфана) селевой поток снес мост. Транспортное сообщение с Таджикистаном временно закрыто. В настоящее время идут переговоры с таджикской дорожной организацией о совместном восстановлении моста", – говорится в сообщении 11 июля 2024 года.

По данным Минтранса, в Баткенском районе на автодорогах Айгул-Таш – Согмент – Таян с 3 по 9 км и Сох-Кан-Зардалы с 29 по 31 км вчера сошли сели и был камнепад. Сегодня движение открыто в одну колею.

"Также автодороги Ош – Баткен – Раззаков на 313-330 км в Лейлекском районе и Коргон-Катран-Баул с 0 по 15 км, где сошли вчера сели, открыты в одну колею. Работники ДЭП №2,13 Минтранскома предпринимают дальнейшие меры для ликвидации последствий природной стихии с привлечением спецтехники и открытия участков дорог в две колеи. Автодорога Ош – Раззаков на 207-209 км участок Баткен – Боз-Адыр, где также сошел сель, открыт в две колеи", – уточнили в Министерстве транспорта и коммуникаций КР.

По данным МЧС страны, в Баткенском районе 10 июля из-за сильных дождей сели затопили жилые дома и внутрихозяйственные дороги. В связи с этим в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из села Ак-Татыр эвакуировали 137 человек.

7 июля 2024 года вечером на пастбище в Иссык-Кульской области молния убила 250 овец. В МЧС Кыргызстана рассказали, что заранее предупреждали население о неблагоприятных природных явлениях.

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