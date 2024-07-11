Звезду культового сериала и его собаку нашли мертвыми на парковке в машине

В США в возрасте 46 лет скончался Бенджи Грегори, сыгравший в популярном в 1980-х ситкоме "Альф" Брайана Таннера – младшего ребенка в семье, передает Zakon.kz.

Тело актера нашли в его машине на парковке в городе Пеория в штате Аризона. В автомобиле также обнаружили мертвую собаку артиста – мопса Грегори, пишет портал TMZ.

Старшая сестра актера Ребекка Херцберг-Пфаффингер написала в соцсети, что ее брат, предположительно, заснул в машине после посещения банка и скончался от теплового удара. Днем 12 июня температура в Пеории превышала 42 градуса Цельсия.

Она также рассказала, что Грегори страдал депрессией, биполярным расстройством и нарушениями сна, из-за которых мог не спать несколько суток подряд.

Самой известной ролью Бенджи Грегори стал Брайан Таннер в сериале "Альф", где рассказывалось о приключениях инопланетянина, попавшего на Землю. Премьера фильма состоялась в сентябре 1986 года на телеканале NBC, когда актеру было восемь лет.

Кроме участия во всех четырех сезонах "Альфы" Грегори снимался в еще нескольких телепроектах. Затем он завершил актерскую карьеру и отправился служить в Военно-морские силы США. Со службы актер был уволен по состоянию здоровья.

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