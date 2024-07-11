Японцы нанимают специальных агентов, чтобы уволиться с работы

В Японии стали распространяться услуги агентов по увольнению, чтобы безболезненно расстаться с работодателем, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание myNEWS, мощное управленческое давление в рабочей культуре в Японии вынуждает все больше японцев обращаться к агентам по увольнению. Специально нанятые люди полностью берут на себя все вопросы с работодателем.

Это помогает увольняющимся избежать конфронтации со своим руководством, которое будет делать все возможное, чтобы попытаться их удержать. Оказалось, что начальник может накричать, потому что там практикуются напряженные отношения с подчиненными, а также эмоционально шантажировать их перед коллегами, чтобы вынудить остаться.

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В этих условиях агенты по увольнению звонят руководству, ведут всю переписку и административные переговоры, помогают избежать неприятных прямых контактов с менеджерами, а также договариваются о расчетных деньгах. Такие агенты вмешиваются, чтобы облегчить процесс увольнения, выступая в качестве буфера между сотрудником и руководством. Они берут на себя все необходимые формальности: от переговоров об отъезде и получения выгодных для сотрудника выплат до вручения окончательных документов, обеспечивая тем самым плавный и безболезненный переход. Причина в том, что напряженные иерархические отношения в Японии часто превращают простую отставку в открытый конфликт. Стоимость такой услуги составляет 25 тыс. иен. Это около 73 тыс. тенге.

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