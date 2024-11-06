В Таразе охранник доказал в суде, что его уволили незаконно, и получил компенсацию

Житель Тараза обратился в суд, оспаривая приказ работодателя о его увольнении, и в итоге был восстановлен на работе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Таразском городском суде, мужчина с января 2022 года работал охранником по трудовому договору в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре 2023 года комиссия по установлению трудового стажа выдала ему уведомление о возможном расторжении трудового договора, так как его личные документы не соответствовали квалификационным требованиям должности "Охранник".

После чего ему предложили перейти на должность "вахтера" и на 0,5 штатной единицы "электромонтера".

Однако в январе 2024 года в связи с сокращением численности и штата работников трудовой договор с мужчиной был расторгнут.

Не согласившись с увольнением, он обратился с жалобой в согласительную комиссию, по решению которой приказ об увольнении был признан законным. Однако это не остановило таразца и он обратился с иском в суд.

В суде истец сообщил, что в день вынесения приказа он находился на листе временной нетрудоспособности и его увольнение является незаконным.

Он также пояснил, что требования работодателя о подтверждении квалификационных требований являются необоснованными, поскольку он имеет диплом по специальности "Правоохранительная деятельность" с квалификацией "Юрист" и два года работал на этой должности.

Представитель работодателя просила в удовлетворении иска отказать и пояснила, что при приеме на работу сотрудник отдела кадров, заключавший трудовой договор, ошибочно написал о принятии истца на должность "Охранника", когда фактически он был принят "Сторожем".

Между тем суд признал увольнение незаконным, так как работник был уволен во время нахождения на больничном, что является нарушением норм трудового законодательства.

"Решением суда иск был удовлетворен полностью, приказ об увольнении признан незаконным и отменен. Истец восстановлен на прежнюю должность и взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 702 тыс. тенге, компенсация морального вреда в размере 200 тыс. тенге и судебные расходы", – сообщили в городском суде.

Решение вступило в законную силу.