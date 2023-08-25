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Японцы создали специальную вертикальную капсулу для сна на работе

Японцы создали специальную вертикальную капсулу для сна на работе Фото: скриншот с видео
Вертикальные капсулы для сна, которые придумали японские инженеры называются Giraffenap. Они позволит улучшить эффективность бизнеса и укрепить здоровье сотрудников, сообщает Zakon.kz

Как пишет Daily Mail капсула похожа на телефонную будку и рассчитана на людей ростом до 195 см и весом до 100 кг. 

Главной особенностью "Жирафенапа" является специальная поза — согнутые колени и слегка наклоненное вперед туловище. Голова и руки отдыхают на мягкой платформе, обеспечивая комфортный сон.

Разработка доступна в двух цветовых вариантах - "космос" и "лес". Она оснащена вентилятором, огнетушителем, датчиком дыма, а также потолочным и напольным освещением, имеет крючки для одежды. Важной особенностью капсулы является съемный потолок, который обеспечивает естественную вентиляцию во время отдыха.

Производитель планирует выпустить капсулу на рынок в Хоккайдо, где сон за рабочим столом — обычное явление среди офисных работников. 


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