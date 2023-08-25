Японцы создали специальную вертикальную капсулу для сна на работе
Как пишет Daily Mail капсула похожа на телефонную будку и рассчитана на людей ростом до 195 см и весом до 100 кг.
Главной особенностью "Жирафенапа" является специальная поза — согнутые колени и слегка наклоненное вперед туловище. Голова и руки отдыхают на мягкой платформе, обеспечивая комфортный сон.
Разработка доступна в двух цветовых вариантах - "космос" и "лес". Она оснащена вентилятором, огнетушителем, датчиком дыма, а также потолочным и напольным освещением, имеет крючки для одежды. Важной особенностью капсулы является съемный потолок, который обеспечивает естественную вентиляцию во время отдыха.
Производитель планирует выпустить капсулу на рынок в Хоккайдо, где сон за рабочим столом — обычное явление среди офисных работников.