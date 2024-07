Во Франции загорелся 1000-летний собор

Как пишет издание The Sun, сотрудники службы безопасности быстро эвакуировали людей из горящего здания, установив снаружи ограждение, пока пожарные не прибыли на место происшествия. В настоящее время идет расследование причин пожара. Известно, что культовое здание было основано в 1030 году.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France



This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.



The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw