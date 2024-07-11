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Во Франции загорелся 1000-летний собор

Во Франции загорелся 1000-летний Руанский собор, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 20:30 Фото: the sun
11 июля во Франции загорелся шпиль Руанского кафедрального собора, который является памятником национального наследия страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Sun, сотрудники службы безопасности быстро эвакуировали людей из горящего здания, установив снаружи ограждение, пока пожарные не прибыли на место происшествия. В настоящее время идет расследование причин пожара. Известно, что культовое здание было основано в 1030 году.

"Мобилизуются все государственные ресурсы", – объявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль в своих социальных сетях.

Во время пожара этим утром в соборе велись строительные работы. На место происшествия прибыли 33 пожарных машины и 63 пожарных-спасателя.

По информации экстренных служб, пожарные машины находятся на месте происшествия. Те, кто находился внутри собора, были эвакуированы. Сообщений о пострадавших пока нет.

8 июля 2024 года в из-за урагана "Берилл" в Техасе 1,5 млн домов остались без электричества.

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