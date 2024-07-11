Во Франции загорелся 1000-летний собор

11 июля во Франции загорелся шпиль Руанского кафедрального собора, который является памятником национального наследия страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Sun, сотрудники службы безопасности быстро эвакуировали людей из горящего здания, установив снаружи ограждение, пока пожарные не прибыли на место происшествия. В настоящее время идет расследование причин пожара. Известно, что культовое здание было основано в 1030 году.

"Мобилизуются все государственные ресурсы", – объявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль в своих социальных сетях.

❗️ The spire of Rouen Cathedral is on fire in France



This is one of the highest Gothic cathedrals in the world.



The causes of the fire are still unknown. At the time of the emergency on the spire was being repaired. pic.twitter.com/CIJlCtMbyw — NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2024

Во время пожара этим утром в соборе велись строительные работы. На место происшествия прибыли 33 пожарных машины и 63 пожарных-спасателя.

По информации экстренных служб, пожарные машины находятся на месте происшествия. Те, кто находился внутри собора, были эвакуированы. Сообщений о пострадавших пока нет.

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