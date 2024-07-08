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Из-за урагана "Берилл" в Техасе 1,5 млн домов остались без электричества

Из-за урагана &quot;Берил&quot; в Техасе 1,5 млн домов остались без электричества, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 20:00 Фото: YouTube/WXChasing
На американский штат Техас в понедельник обрушился небывалый шторм "Берилл". Из-за него пострадали 1,5 млн домов и предприятий, нет электричества, перекрыты дороги из-за подтоплений, отменены авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, метеорологи ранее предупреждали, что в Техас идет опасный шторм, несущий ураганный ветер и внезапные наводнения. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час.

В нескольких округах на юго-востоке штата из-за гроз выпало до 15 сантиметров осадков.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что ураган "Берилл" сравнял с землей городок на острове в Карибском море. Тогда  "Бериллу" присвоили пятую, самую опасную, категорию, он набрал скорость более 250 километров в час.

"Берилл" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.


Елена Вебер
США 2024 год Наводнения Ураганы
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