Из-за урагана "Берилл" в Техасе 1,5 млн домов остались без электричества

На американский штат Техас в понедельник обрушился небывалый шторм "Берилл". Из-за него пострадали 1,5 млн домов и предприятий, нет электричества, перекрыты дороги из-за подтоплений, отменены авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, метеорологи ранее предупреждали, что в Техас идет опасный шторм, несущий ураганный ветер и внезапные наводнения. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час.

В нескольких округах на юго-востоке штата из-за гроз выпало до 15 сантиметров осадков.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что ураган "Берилл" сравнял с землей городок на острове в Карибском море. Тогда "Бериллу" присвоили пятую, самую опасную, категорию, он набрал скорость более 250 километров в час.

"Берилл" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.



