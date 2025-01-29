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Мир

В Китае более 8 млн долларов разыграл среди сотрудников их работодатель

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 06:16 Фото: dahecube
Китайская компания Henan Mine Crane Co. Ltd. на ежегодном собрании выложила на стол 60 млн юаней для их розыгрыша среди сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По условиям розыгрыша, сотрудникам можно забрать столько, сколько они смогут насчитать за определенное время. Об этом пишет Dahe Fortune Cube.

Для этого сотрудников поделили на команды по 30 человек. Каждая из них выбрала двух самых быстрых коллег для подсчета денег. Выигрыш делится между всеми участниками, если купюры посчитаны правильно. Так, один человек за 15 минут смог принести своей группе 100 тыс. юаней или 14 тыс. долларов.

Фото: dahecube

Изначально компания приготовила для розыгрыша 40 млн юаней. Однако президент Henan Mine Цуй Пэйцзюнь решил добавить еще 20 млн прямо на мероприятии, увидев энтузиазм сотрудников.

Фото: dahecube

В 2024 году компания заработала 260 млн юаней на продаже строительных кранов. По словам руководителя, прибыль стала не единственной причиной щедрого розыгрыша денег среди подчиненных.

"У нас нет банковских кредитов, нет долгов, и мы искренне хотим сделать жизнь наших сотрудников лучше!" – добавил бизнесмен.

В канун нового года по Китайскому календарю в стране прошел "Весенний фестиваль" с участием казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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