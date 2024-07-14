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Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение на его жизнь

Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение на его жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 08:31 Фото: https://t.me/izvestia
Экс-президент США Дональд Трамп, который был ранен во время митинга в Пенсильвании, приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, съезд Республиканской партии в Милуоки не будет отменен в связи со стрельбой на митинге, и гости уже начали прибывать в штат Висконсин.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда. ... мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом", — говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп.

По данным издания, обстановка в центре Милуоки спокойная. Сотрудники Секретной службы США и местной полиции оцепили несколько улиц, прилегающих к арене Fiserv Forum, которая является местом проведения ключевых мероприятий съезда. 

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

На съезде Трампа должны официально выдвинуть кандидатом в президенты США.

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