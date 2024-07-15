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Почему Трамп не отменил поездку в Висконсин после покушения на его жизнь

Почему Трамп не отменил поездку в Висконсин после покушения на его жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:39 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп объяснил, почему не отменил поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии после покушения на его жизнь, сообщает Zakon.kz.

О том, что Дональд Трамп не отступил от своих планов и приедет на съезд Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), ранее говорилось в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп.

"После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но только что решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце заставить меня изменить расписание или что-то еще. Поэтому я отправлюсь в Милуоки, как и было запланировано, в 15:30 сегодня. Спасибо!" – написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 14 июля 2024 года.

Также экс-президент США оставил запись в Instagram, которую, по всей видимости, адресовал американцам: "Unite America!" (переводится как: "Объединяйте Америку!")

Напомним, 14 июля 2024 года во время предвыборного выступления в Пенсильвании произошло покушение на жизнь Дональда Трампа. Экс-президент США был ранен.

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Позднее стало известно, что стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его автомобиль, в котором власти обнаружили взрывные устройства, был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании.

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Мелания Трамп после покушения на жизнь супруга призвала соотечественников объединиться во имя мира. Она также отметила, что когда увидела, как пуля попала в ее мужа Дональда, поняла, что ее жизнь и жизнь их сына Бэррона были на грани разрушительных перемен.

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