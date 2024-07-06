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Почти 90 мигрантов погибли у берегов Мавритании после опрокидывания лодки

лодка, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 10:54 Фото: pixabay
Почти 90 мигрантов, направлявшихся в Европу, погибли и еще десятки пропали без вести после того, как их лодка перевернулась у берегов Мавритании. О трагедии стало известно 4 июля 2024 года после официального заявления властей, сообщает Zakon.kz.

Лодка со 170 пассажирами на борту отплыла от границы Сенегала и Гамбии и опрокинулась в четырех километрах от города Ндиаго, пишет The Guardian со ссылкой на государственное информационное агентство.

"Береговая охрана Мавритании обнаружила тела 89 человек на борту в понедельник, 1 июля, на побережье Атлантического океана", – говорится в публикации.

Девятерых, включая пятилетнюю девочку, удалось спасти. Остальные пропали без вести. По словам выживших, они находились в море десять дней.

Отмечается, что маршрут через Атлантический океан набирает популярность из-за повышенной бдительности властей в Средиземноморье. Однако такой путь особенно опасен из-за сильных течений, при этом лодки мигрантов перегружены, а на борту зачастую нет достаточного запаса питьевой воды.

Более 100 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии 2 июля 2024 года. Инцидент произошел в деревне в районе Хатрас штата Уттар-Прадеш, когда участники мероприятия спешили покинуть его вместе с религиозным лидером Бхоле Бабой.

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