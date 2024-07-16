Смешать с прахом любимой собаки и прахом отца – стали известны подробности завещания Шеннен Доэрти

"Зачарованная" Шеннен Доэрти оставила близким подробные указания, как ее похоронить. Так, актриса завещала смешать ее прах с прахом любимой собаки и прахом родного отца, сообщает Zakon.kz.

Актриса сама составила детальные инструкции незадолго до своей смерти, пишет Daily Еxpress.

Требования Доэрти озвучила в своем подкасте Let’s Be Clear ("Давай начистоту").

"Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили. Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом собаки и прахом моего отца. Есть много людей, которые, я думаю, могли бы появиться на похоронах, но я не хочу, чтобы они были там, потому что, на самом деле, я им не нравлюсь. Они придут, потому что это политкорректно, но не хочу, чтобы они плакали, а позже говорили украдкой: "Слава Богу, она уже мертва!" – подчеркнула актриса.

Доэрти также позволила своему другу Крису Кортаццо, которого сделала исполнителем своего завещания, носить часть ее праха на своей шее, как она сделала с прахом своего отца после его смерти в 2010 году.

Доэрти также выразила интерес к идее использования своих останков для выращивания дерева, добавив, что ей хотелось бы, чтобы ее похороны были похожи на "праздник любви".

Звезда экрана ушла из жизни в возрасте 53 лет 13 июля 2024 года после длительной борьбы с раком. Рак молочной железы дал метастазы в мозг. А впоследствии болезнь распространилась на ее кости.