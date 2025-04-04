Мужчина на Тайване решил вернуть возлюбленную при помощи праха ее отца

На Тайване мужчина украл урну с прахом отца своей бывшей девушки, чтобы заставить ее вернуться к нему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SCMP, пара была в отношениях на протяжении 15 лет. В 2023 году женщина решила расстаться и прекратила всякое общение с партнером, однако он так и не смог смириться с произошедшим. Тайванец начал угрожать экс-подруге и в мае прошлого года спланировал кражу урны с прахом ее отца, надеясь с ее помощью добиться примирения.

Издание отмечает, что он похитил урну с военного кладбища еще в августе прошлого года, но лишь перед Днем святого Валентина решился прямо сообщить об этом экс-возлюбленной. Он отправил ей письмо с фотографиями украденной урны и заявил, что она "никогда больше не увидит своего отца", если не согласится на примирение. Женщина обратилась в полицию.

Согласно данным портала, в конце марта урна вернулась к дочери усопшего, а ее бывшему партнеру предъявили обвинения в краже человеческих останков и запугивании.

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