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Потерявшаяся 79-летняя россиянка провела в лесу почти неделю

бабушка потерялась в лесу и провела там почти неделю, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:23 Фото: пресс-служба МЧС РФ
Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила соседке и попросила о помощи. Как выяснилось, она и ее 40-летний сын заблудились в лесу у поселка Ельники в Калининградской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РФ, поиски шли беспрерывно шесть дней. 16 июля утром грибник случайно обнаружил пожилую женщину в тяжелом состоянии в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям.

"Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи. Поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот отправился за водой. Также бабушка сообщила, что мимо проходили и другие грибники, но сил просить помощи у нее не было", – рассказали в ведомстве.
бабушка потерялась в лесу и провела там почти неделю, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:23

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Ранее сообщалось, что Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций образовали в Казахстане.

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