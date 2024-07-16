Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций образовали в Казахстане

Правительство приняло постановление от 28 июня 2024 года "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В документе сказано:

Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".

Таким образом, в состав МЧС теперь входят следующие ведомства:

1) Комитет по гражданской обороне и воинским частям;

2) Комитет противопожарной службы;

3) Комитет по государственным материальным резервам;

4) Комитет промышленной безопасности;

5) Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В МЧС разъяснили, что новое ведомство будет осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.

Для реализации проекта потребуются дополнительные финансовые затраты в размере 1 млрд 638 млн 715 тыс. тенге на период 2024-2028 годы.

Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года.

Мы сообщали, чем вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков мотивировал необходимость создания нового комитета.