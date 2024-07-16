Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций образовали в Казахстане
В документе сказано:
Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан".
Таким образом, в состав МЧС теперь входят следующие ведомства:
1) Комитет по гражданской обороне и воинским частям;
2) Комитет противопожарной службы;
3) Комитет по государственным материальным резервам;
4) Комитет промышленной безопасности;
5) Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В МЧС разъяснили, что новое ведомство будет осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.
Для реализации проекта потребуются дополнительные финансовые затраты в размере 1 млрд 638 млн 715 тыс. тенге на период 2024-2028 годы.
Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года.
Мы сообщали, чем вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков мотивировал необходимость создания нового комитета.