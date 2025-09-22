#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Семее патрульные нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

бабушка в лесу , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 19:53 Фото: freepik
61-летняя жительница Семея 22 сентября 2025 года заблудилась в лесу на острове Бейбітшілік во время сбора грибов и позвонила в полицию, передает Zakon.kz

На вызов оперативно отреагировал экипаж патрульной полиции.

"На канал "102" поступил тревожный звонок от пенсионерки, которая сообщила, что потеряла ориентир и не может выбраться из лесного массива", – говорится в сообщении пресс-службы ДП области Абай.

Стражи порядка прочесывали территорию в районе биологического центра, и спустя несколько километров одна из групп обнаружила женщину и вывела ее из леса.

Помощь медиков не потребовалась, пенсионерку доставили домой. Благодаря оперативным действиям полицейских ситуация завершилась благополучно.

Ранее мы сообщали, что полицейские спасли ребенка, потерявшего сознание в Кызылорде.

Асель Аукешева
