В Семее патрульные нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

61-летняя жительница Семея 22 сентября 2025 года заблудилась в лесу на острове Бейбітшілік во время сбора грибов и позвонила в полицию, передает Zakon.kz

На вызов оперативно отреагировал экипаж патрульной полиции.

"На канал "102" поступил тревожный звонок от пенсионерки, которая сообщила, что потеряла ориентир и не может выбраться из лесного массива", – говорится в сообщении пресс-службы ДП области Абай.

Стражи порядка прочесывали территорию в районе биологического центра, и спустя несколько километров одна из групп обнаружила женщину и вывела ее из леса.

Помощь медиков не потребовалась, пенсионерку доставили домой. Благодаря оперативным действиям полицейских ситуация завершилась благополучно.

