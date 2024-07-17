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Кит редчайшего вида выбросился на берег пляжа в Новой Зеландии

Новая Зеландия, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 06:53 Фото: doc.govt.nz
15 июля в Новой Зеландии на берег пляжа Отаго выбросился редчайший южноамериканский кит-ремнезуб, сообщает Zakon.kz.

Как передает департамент охраны природы Новой Зеландии, найденный кит оказался самцом. Более того, туша свежая и практически не повреждена. Это значит, что ученые смогут ее препарировать и изучить. Однако специалисты отмечают, что данный вопрос является международным, поэтому дальнейшие действия без согласований с представителями мировых организаций невозможны.

Кита поместили в холодный ангар, а его образцы ДНК отправили в Оклендский университет. По словам экспертов, для обработки материала и подтверждения окончательной идентификации вида может потребоваться несколько недель или месяцев.

12 июля 65 китов выбросились на мель на острове у северного побережья Шотландии.

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