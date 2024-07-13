65 китов выбросились на побережье Шотландии

12 июля десятки китов выбросились на мель на острове у северного побережья Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пляже Сандей шотландского острова в архипелаге Оркней. По данным Reuters, это один из самых громких случаев массового выброса китов на берег за последнее время.

Фото: libertatea

"Прибыв на место, мы обнаружили, что на пляже находятся около 77 животных, которые, очевидно, пролежали на мели несколько часов. К сожалению, только 12 из них удалось спасти", – говорится в сообщении организации British Divers Marine Life Rescue.

Сейчас специалисты изучают причину такого происшествия. По некоторым данным, киты могут выброситься на берег, если они заблудились или их застал врасплох прилив.

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