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65 китов выбросились на побережье Шотландии

Шотландия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:53 Фото: X/ReutersUK
12 июля десятки китов выбросились на мель на острове у северного побережья Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пляже Сандей шотландского острова в архипелаге Оркней. По данным Reuters, это один из самых громких случаев массового выброса китов на берег за последнее время.

Шотландия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:53

Фото: libertatea

"Прибыв на место, мы обнаружили, что на пляже находятся около 77 животных, которые, очевидно, пролежали на мели несколько часов. К сожалению, только 12 из них удалось спасти", – говорится в сообщении организации British Divers Marine Life Rescue.

Сейчас специалисты изучают причину такого происшествия. По некоторым данным, киты могут выброситься на берег, если они заблудились или их застал врасплох прилив.

А популярному британскому зоологу грозит 249 лет тюрьмы за шокирующие пристрастия. Его судят за жестокое обращение с животными и скотоложество.

Алия Абди
Шотландия 2024 год Жестокое обращение с животными Острова Вода
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