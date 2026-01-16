Редчайшее пятиметровое животное выбросило на берег Таиланда

13 января 2026 года на берег в Чантабури (провинция в восточной части Таиланда, в 250 км от Бангкока) выбросило тушу животного, которое эксперты идентифицировали как клюворылый кит Лонгмана или Австралийский ремнезуб, сообщает Zakon.kz.

Это один из наименее часто встречающихся китообразных в мире, а в Тайских водах он вообще замечен впервые. Животное погибло. Но ученые назвали это открытие позитивным знаком для сохранения морской среды, пишет The thaiger.

Фото: Marine and Coastal Resources

Австралийский ремнезуб принадлежит к семейству клюворылых китов, этот кит также называется тропическим бутылконосым китом и обычно обитает в глубоких прибрежных водах, поэтому его можно увидеть крайне редко.

Фото: Marine and Coastal Resources

Кит был самцом и имел длину приблизительно пять метров. Ветеринары начали вскрытие для установления причины смерти.

Клюворылые киты Лонгмана считаются одними из самых редких китообразных в мире. Длина взрослых особей может достигать от четырех до девяти метров. Самцов можно узнать по паре овальных зубов, расположенных на кончике нижней челюсти.

Считается, что этот вид обитает группами от 10 до 100 особей и питается преимущественно кальмарами. Известный ареал его распространения охватывает тропические и субтропические регионы Индо-Тихоокеанского региона.

В конце 2025 года у побережья Канады биологи стали свидетелями необычного случая: касатки и дельфины объединили усилия, чтобы вместе охотиться.