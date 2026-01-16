#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.95
594.49
6.5
Мир

Редчайшее пятиметровое животное выбросило на берег Таиланда

Хвост кита, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:14 Фото: unsplash
13 января 2026 года на берег в Чантабури (провинция в восточной части Таиланда, в 250 км от Бангкока) выбросило тушу животного, которое эксперты идентифицировали как клюворылый кит Лонгмана или Австралийский ремнезуб, сообщает Zakon.kz.

Это один из наименее часто встречающихся китообразных в мире, а в Тайских водах он вообще замечен впервые. Животное погибло. Но ученые назвали это открытие позитивным знаком для сохранения морской среды, пишет The thaiger.

редкий кит в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:14

Фото: Marine and Coastal Resources

Австралийский ремнезуб принадлежит к семейству клюворылых китов, этот кит также называется тропическим бутылконосым китом и обычно обитает в глубоких прибрежных водах, поэтому его можно увидеть крайне редко.

редкий кит в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:14

Фото: Marine and Coastal Resources

Кит был самцом и имел длину приблизительно пять метров. Ветеринары начали вскрытие для установления причины смерти.

Клюворылые киты Лонгмана считаются одними из самых редких китообразных в мире. Длина взрослых особей может достигать от четырех до девяти метров. Самцов можно узнать по паре овальных зубов, расположенных на кончике нижней челюсти.

Считается, что этот вид обитает группами от 10 до 100 особей и питается преимущественно кальмарами. Известный ареал его распространения охватывает тропические и субтропические регионы Индо-Тихоокеанского региона.

В конце 2025 года у побережья Канады биологи стали свидетелями необычного случая: касатки и дельфины объединили усилия, чтобы вместе охотиться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кит редчайшего вида выбросился на берег пляжа в Новой Зеландии
06:53, 17 июля 2024
Кит редчайшего вида выбросился на берег пляжа в Новой Зеландии
Гигантская рыба Судного дня всплыла у берегов Австралии: ее считают вестником катастроф
00:39, 22 ноября 2025
Гигантская рыба Судного дня всплыла у берегов Австралии: ее считают вестником катастроф
Теплоход с туристами загорелся в Таиланде в 25 километрах от берега
09:10, 12 апреля 2025
Теплоход с туристами загорелся в Таиланде в 25 километрах от берега
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: