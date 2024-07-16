Борис Джонсон во время личной встречи оценил состояние Дональда Трампа после покушения
Фото: X(Twitter)/@BorisJohnson
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
Об этом Джонсон написал в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь", – написал политик.
Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что они с Трампом обсуждали Украину.
Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 16, 2024
Ранее сообщалось, что на съезде Республиканской партии Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.
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