Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Борис Джонсон во время личной встречи оценил состояние Дональда Трампа после покушения

Дональд Трамп и Борис Джонсон, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:57 Фото: X(Twitter)/@BorisJohnson
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом Джонсон написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь", – написал политик.

Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что они с Трампом обсуждали Украину.

Ранее сообщалось, что на съезде Республиканской партии Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Читайте также

США планируют ускорить испытания и разработки гиперзвуковых вооружений
США планируют ускорить разработки и испытания гиперзвуковых вооружений
в Эстонии планируют ввести временный налог на оборону
Временный налог на оборону планирует ввести Эстония
продажи пива резко выросли в Великобритании во время футбольного чемпионата
Продажи пива резко выросли в Великобритании во время матчей Евро-2024
Елена Беляева
Джонсон Борис Трамп Дональд США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: