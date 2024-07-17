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В Бишкеке ввели особый режим из-за угрозы паводка

В Бишкеке объявлен режим особой готовности из-за угрозы паводков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 20:38 Фото: bishkek.gov.kg
В столице Кыргызстана мэр города Айбек Джунушалиев объявил режим повышенной готовности в связи с угрозой паводков в ущелье Ала-Арча вблизи Бишкека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Бишкека, 17 июля 2024 года состоялось заседание штаба по гражданской защите столицы, на котором обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальной системы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника Управления по городу Бишкек МЧС КР Алтынбек Тухтаров доложил о ситуации в ущелье Ала-Арча, в частности, в районе озера Адыгене. Были изучены потенциальные объекты потопления. Указанное озеро на данный момент не представляет опасности, но глава города поставил задачу повторно провести визуальный осмотр и исключить возможные риски.

"Директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Догдурбек Чонтоев сообщил, что озеро Адыгене не представляет опасности, но существуют мелкие моренные озера, которые могут стать источником рисков. Также он добавил, что пик паводковых явлений может начаться примерно с 3-й декады июля до 1-й декады августа, в связи с этим необходимо продолжать мониторинг ситуации и соответствующую работу со стороны курируемых служб".Мэрия Бишкека

По итогам встречи принято решение провести облет ущелья Ала-Арча с участием мэра столицы и специалистов МЧС КР и НАН КР. Соответствующим руководителям поручено изучить силы и средства строительных компаний, которые могут предоставить спецтехнику в случае необходимости. Акимам четырех районов Бишкека дано поручение организовать дежурство на потенциально опасных участках. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций всем городским службам и правоохранительным органам необходимо действовать согласно плану подготовки гражданской защиты города Бишкек.

"По итогам заседания Джунушалиев объявил режим особой готовности и поручил всем городским службам, акимам четырех районов, правоохранительным органам при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций действовать согласно плану подготовки гражданской защиты города Бишкек", – заключил глава города по итогу встречи.

14 июля на территории города Ош в целях ликвидации последствий селевого потока и своевременного проведения неотложных мер на основании приказа мэра города Ош введен режим чрезвычайной ситуации.

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