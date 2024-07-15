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Режим ЧС ввели в южной столице Кыргызстана

Режим ЧС ввели в &quot;южной столице&quot; Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:11 Фото: mchs.gov.kg
В крупнейшем городе юга Кыргызстана, неформально именуемом южной столицей, городе Ош введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

"14 июля на территории города Ош, в целях ликвидации последствий селевого потока и своевременного проведения неотложных мер, на основании приказа мэра города Ош введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.
Режим ЧС ввели в "южной столице" Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:11

Фото: mchs.gov.kg

По состоянию на 19:00 14 июля в селе Толойкон города Ош и в Кара-Суйском районе 258 спасателей МЧС проводят работы по ликвидации последствий селей. На месте работают пять единиц тяжелой техники МЧС, а также задействовано 15 единиц инженерной техники.

Режим ЧС ввели в "южной столице" Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:11

Фото: mchs.gov.kg

14 июля 2024 года в Ошской области Кыргызстана из-за дождей сошел сель и вышла из берегов река Ак-Буура, в результате чего под водой оказались городской базар и несколько сел.

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Позднее стало известно, что в Оше во время селя пропали четыре отдыхающих – все являются членами одной семьи.

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