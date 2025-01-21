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Мир

С Фон дер Ляйен сняли обвинение по делу о закупке вакцин от коронавируса

С Фон дер Ляйен сняли обвинения о коррупции, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 23:22 Фото: Instagram/ursulavonderleyen
С председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сняли обвинение в коррупции при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 за 35,8 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание L-Post со ссылкой на решение суда Льежа, решение было вынесено 20 января.

"Суд Льежа отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом против Урсулы фон дер Ляйен", – говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен обвинялась в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после СМС-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено 35,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен проиграла суд в ЕС по делу о закупке вакцин от коронавирусу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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