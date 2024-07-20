Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 13:26 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны.

Напомним, президент Руанды Поль Кагаме был переизбран на четвертый срок с результатом 99,18% голосов. Теперь 66-летний Кагаме будет править страной минимум до 2029 года. Он восьмой президент государства, занимает этот пост с 2000 года.

Читайте также

В ВКО ознакомился с работой уникального завода по производству медицинской техники
Олжас Бектенов в ВКО ознакомился с работой уникального завода по производству медтехники
Развитие ИИ, открытие филиалов: о чем еще министр науки рассказал Токаеву
Развитие ИИ, открытие филиалов: о чем еще министр науки рассказал Токаеву
В Казахстане оценят качество баз данных девяти госорганов
В Казахстане оценят качество баз данных девяти госорганов
Андрей Дюсупов
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Выборы Руанда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Пандус для общественного транспорта, общественный транспорт, дорога
Алматинцам пообещали "бесплатный" проезд: в транспортной компании сделали заявление
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: