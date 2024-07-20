Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны.

Напомним, президент Руанды Поль Кагаме был переизбран на четвертый срок с результатом 99,18% голосов. Теперь 66-летний Кагаме будет править страной минимум до 2029 года. Он восьмой президент государства, занимает этот пост с 2000 года.