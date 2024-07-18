На аукционе в США лот ушел за рекордные 44,6 млн долларов

17 июля в Нью-Йорке на торгах Sothebyʼs лот ушел с молотка за рекордные 44,6 млн долларов. Это был почти полностью сохранившийся скелет стегозавра, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома Sothebyʼs, скелету динозавра по прозвищу Апекс около 150 млн лет. Он был найден в 2022 году палеонтологом Джейсоном Купером в штате Колорадо. Этот скелет стегозавра – самый полный из когда-либо обнаруженных. Апекс считается крупнейшим из сохранившихся скелетов этих древних животных.

Изначально в Sothebyʼs планировали заработать на продаже Апекса до шести млн долларов. Новый владелец Апекса, американский инвестор и миллиардер Кен Гриффин решил передать покупку американскому музею.

"Апекс родился в Америке, в Америке он и останется". Кен Гриффин

Фото: sothebys

А два пистолета первого императора Франции Наполеона Бонапарта были проданы 7 июля за 1,69 млн евро.