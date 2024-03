Лот из фильма "Титаник" продан за рекордную сумму

В США прошел аукцион Heritage Auctions, на котором был представлен реквизит культовых фильмов XX века. Самым дорогим лотом стала дверь из драмы Джеймса Кэмерона "Титаник".

Об этом 26 марта рассказало издание The New York Times на своей странице в Х (Twitter).

The "Titanic" door prop that Rose promises to "never let go" on sold at auction for $718,750 on Saturday, part of a trove of memorabilia from Planet Hollywood. https://t.co/4mkpF5977v