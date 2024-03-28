Лот из фильма "Титаник" продан за рекордную сумму

Обломок деревянной двери из "Титаника" ушел с молотка за рекордную сумму. Аукцион прошел в рамках торгов "Сокровища с планеты Голливуд", сообщает Zakon.kz.

В США прошел аукцион Heritage Auctions, на котором был представлен реквизит культовых фильмов XX века. Самым дорогим лотом стала дверь из драмы Джеймса Кэмерона "Титаник".

Фото: X/Pop Crave

Об этом 26 марта рассказало издание The New York Times на своей странице в Х (Twitter).

The "Titanic" door prop that Rose promises to "never let go" on sold at auction for $718,750 on Saturday, part of a trove of memorabilia from Planet Hollywood. https://t.co/4mkpF5977v — The New York Times (@nytimes) March 26, 2024

Реквизит, который по сюжету спас главную героиню Розу (Кейт Уинслет), пустили с молотка за 719 тыс. долларов.

Обломок двери из фильма "Титаник", фото: X/The New York Times

При этом деревянный обломок не стал единственным лотом из этого фильма. На аукционе также было представлено шифоновое платье, в котором Роза появлялась в большинстве сцен. За него покупатель отдал 125 тыс. долларов.

Так называемая дверь из "Титаника" обошла по стоимости все остальные лоты. Среди других лотов также ушли с молотка:

хлыст Индианы Джонса из "Храма судьбы" – за 525 тыс. долларов;

топор Джека Николсона из "Сияния" – за 125 тыс. долларов;

Фото: X/Pop Crave

красно-розовый шар для боулинга Билла Мюррея из фильма "Кингпин" – за 350 тыс. долларов;

черный костюм симбионта из "Человека-паука 3" – за 125 тыс. долларов.

Изначально реквизит из "Титаника" оценили в 40 тыс. долларов.