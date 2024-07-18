Женщины украли и проглотили драгоценности во время освящения храма в Индии

Четыре женщины украли и проглотили драгоценности во время церемонии освящения храма в индийском Раджастане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News9 Live, инцидент произошел во время религиозного мероприятия в деревне Нарва. Женщины с двумя мальчиками смешались с толпой, чтобы дети могли незаметно похитить у участниц церемонии золотые цепочки. Мальчикам удалось убежать, но их взрослые спутницы были пойманы жителями деревни и переданы полиции.



Отмечается, что задержанные успели проглотить украденные драгоценности и не признались в краже во время допроса. Между тем полицейские заставили подозреваемых пройти рентген. В итоге украденные золотые цепочки и медальоны на 250 тыс. рупий (более 1,3 млн тенге) обнаружились в желудках трех женщин.

Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что у команды, участвующей на Tour de France, украли 11 велосипедов.