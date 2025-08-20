Питон проглотил собаку на ферме в Индии и застрял на заборе по пути в лес

Питон проглотил собаку и застрял на заборе фермы в индийском штате Раджастхан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bhaskar English, питон попытался уползти, но не смог, так как стал слишком тяжелым на 25 кг – с 50 до 75 кг. Первым обессиленную змею, висящую на заборе, заметил хозяин фермы. Он позвал соседей, затем на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства.

Отмечается, что специалистам понадобилось около 30 минут, чтобы поймать питона, не причинив ему вреда. Дело осложнялось тем, что змея агрессивно реагировала на попытки снять ее с забора.

Затем, уточняет издание, пойманного хищника выпустили в лесу. Спустя около 50 минут он изрыгнул проглоченное животное.

