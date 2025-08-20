#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

Питон проглотил собаку на ферме в Индии и застрял на заборе по пути в лес

питон проглотил собаку в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 00:44 Фото: pixabay
Питон проглотил собаку и застрял на заборе фермы в индийском штате Раджастхан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bhaskar English, питон попытался уползти, но не смог, так как стал слишком тяжелым на 25 кг – с 50 до 75 кг. Первым обессиленную змею, висящую на заборе, заметил хозяин фермы. Он позвал соседей, затем на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства.

Отмечается, что специалистам понадобилось около 30 минут, чтобы поймать питона, не причинив ему вреда. Дело осложнялось тем, что змея агрессивно реагировала на попытки снять ее с забора.

Затем, уточняет издание, пойманного хищника выпустили в лесу. Спустя около 50 минут он изрыгнул проглоченное животное.

Ранее сообщалось, что лабрадор спас девочку ценой своей жизни в Актау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Британцу удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря американским горкам
Мир
01:51, 21 августа 2025
Британцу удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса благодаря американским горкам
Экскурсовод погибла на глазах туристов в Колизее
Мир
01:18, 21 августа 2025
Экскурсовод погибла на глазах туристов в Колизее
Утонувшее кольцо американцу удалось вернуть спустя 56 лет
Мир
23:15, 20 августа 2025
Утонувшее кольцо американцу удалось вернуть спустя 56 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: