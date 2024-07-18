Французским полицейским запретили жевать жвачку в дни Олимпийских игр

17 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на брифинге для должностных лиц парижского полицейского управления потребовал от полиции и жандармов примерного поведения в период проведения Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание La Voix Du Nord, подобные запреты необходимы для сохранения имиджа страны. Также в числе запретов – просмотр мобильных телефонов во время дежурства.

"Мы все переживаем важный репутационный момент. Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет возможности произвести хорошее первое впечатление второй раз", – отметил Жеральд Дарманен.

По словам министра, для газетных заголовков мировых изданий достаточно одного или двух человек, которые поведут себя не должным образом. Также он сообщил, что накануне церемонии открытия направит письмо каждому сотруднику МВД.

Фото: Instagram/gerald_darmanin

Кроме того, стало известно, что с 18 июля в Париже активизируется антитеррористический периметр церемонии открытия Олимпиады. Для всеобщей безопасности будут мобилизованы десятки тысяч полицейских и частных охранников.

Dès demain, le périmètre antiterroriste de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sera activé. Plusieurs dizaines de milliers de policiers, gendarmes et agents de sécurité privée seront mobilisés pour votre sécurité. Merci à eux! pic.twitter.com/Z008OJYjht — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 17, 2024

А днями ранее, его коллега – министр спорта Амели Удеа-Кастера – искупалась в знаменитой реке Сене.