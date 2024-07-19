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Для французских полицейских ввели ряд ограничений

Париж-2024 Санкции Полиции, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:13 Фото: Instagram/paris2024
Во время проведения ХХХIII летних Олимпийских игр полицейским Парижа запретили пользоваться жевательными резинками и мобильными телефонами, сообщает Zakon.kz.

Это устное постановление было отражено в речи министра МВД Франции Жеральда Дарманена, который попросил своих подчиненных отказаться от сотовых телефонов и жвачки. 

"Приветствуем людей и сохраняем спокойствие при любых обстоятельствах. Достаточно одного или двух человек, которые ведут себя некорректно, чтобы это попало в заголовки газет. Мы представляем твердость, безопасность и гостеприимство. На кону наша репутация, не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться, за нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление".  Министр МВД Франции Жеральд Дерманен

Для соблюдения безопасности Игр ежедневно будут привлечены около 35 000 полицейских и 18 000 солдат.

Тем временем французские правоохранители задержали 20-летнего парня, который подозревается в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня и некоторых чиновников во время Олимпиады-2024.

Плюс, за неделю до начала масштабных соревнований возникли некоторые проблемы с артистами церемонии открытия Олимпиады, они пригрозили забастовкой из-за условий труда.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В первый день состязаний состоится парад участников на реке Сена, чистоту которой на днях опробовала мэр Парижа Анн Идальго.  

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