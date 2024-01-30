Французским полицейским предложили по 1900 евро за работу на Олимпиаде-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал доплату полицейским, которые будут охранять общественный порядок на Олимпийских Играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro 30 января, глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о повышении премий для тех сотрудников полиции, которые будут работать на Олимпийских Играх 2024 года в Париже. Доплата за охрану порядка на Олимпиаде составит 1900 евро на человека (около 923,8 тыс. тенге).

По информации издания, Дарманен принял такое решение, чтобы унять ропот в полиции. Французские сотрудники правоохранительных органов уже и так недовольны тем, что им приходится работать в опасных условиях и при повышенной нагрузке из-за массовых забастовок и масштабных протестов фермеров. Перспектива остаться без летних отпусков из-за Олимпиады не придает им оптимизма. Ранее прежняя глава правительства Франции Элизабет Борн уже обещала полицейским надбавки за работу на Олимпийских Играх, но речь шла о заметно меньших суммах – от 500 до 1500 евро.

До начала Олимпиады остается менее полугода, и глава французского МВД всячески пытается погасить очаги недовольства среди полицейских, на которых ляжет огромная ответственность по обеспечению правопорядка в Париже. Учитывая, что полиция уже выступала с протестами в январе 2024 года, Дарманен стремится предотвратить повторные забастовки.

"Полицейские скрежещут зубами из-за перспективы остаться без отпусков в разгар лета с того самого момента, как главный коп Франции объявил "стопроцентную мобилизацию", – отмечает Le Figaro.

Ранее стало известно, что власти Франции примут беспрецедентные меры для охраны общественного порядка во время Олимпиады. Помимо полиции, обеспечивать безопасность во французской столице будут 15 тысяч солдат и частные охранники, а также беспилотники, военные истребители и вертолеты.