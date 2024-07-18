Около 20 человек погибли в ходе столкновений в Бангладеш

В Бангладеш несколько недель проходят митинги против системы квот на государственные должности. Протесты переросли в беспорядки, в результате которых погибли 19 человек и еще более 2,5 тыс. получили серьезные ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, многие раненые находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть журналисты, в частности 28-летний штатный репортер новостного интернет-портала Dhaka Times Мехеди Хасан.

Отмечается, что в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнул конфликт между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Во вторник в столице Бангладеш были убиты шесть человек, что побудило правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.

СМИ пишут, что протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.

Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

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Student Protests in Bangladesh https://t.co/4MnkHHi3fF — 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒖𝒔 𝑲𝒐𝒏𝒆𝒔 🇰🇪 (@Konesjk) July 18, 2024

В январе 2024 года в Бангладеш прошли всеобщие выборы.