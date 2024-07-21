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В Бангладеш сократили квоту на государственные должности после массовых протестов

суд, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:01 Фото: freepik
21 июля 2024 года Верховный суд Бангладеш сократил спорную систему квот для претендентов на государственные должности. Решение последовало после общенациональных беспорядков и столкновений между полицией и протестующими, которые привели к смертям десятков людей, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд в своем решении постановил, что 93% государственных должностей будут распределяться по системе, основанной на заслугах, оставив оставшиеся 7% для родственников ветеранов, которые сражались в войне за независимость Бангладеш в 1971 году, и других категорий. Ранее система резервировала 30% таких должностей для родственников ветеранов войны.

Вердикт воскресенья был вынесен после недель демонстраций, в основном под руководством студентов, которые стали приводить к смертям после того, как протестующие начали сталкиваться с полицией. В течение недели полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, а также бросала дымовые гранаты, чтобы разогнать бросающих камни протестующих, которые заполнили улицы и университетские кампусы. 

Власти Бангладеш не обнародовали официальных данных о погибших и раненых. Газета Daily Prothom Alo сообщила, что со вторника погибли 103 человека. Reuters пишет, что погибли 105 человек. Помимо смертей, столкновения привели к ранениям тысяч людей. 

С 20 июля 2024 года в стране ввели комендантский час, а власти задействовали армию в подавлении протестов. 

Протестующие против квот столкнулись с полицией в Дакке на прошлой неделе. Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.

Мухит Турсынали
Бангладеш 2024 год Протесты
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