Нападение с ножом на спасателя в ЗКО: подозреваемого арестовали

В Западно-Казахстанской области 3 апреля суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в нападении на спасателя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", Казталовский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении 31-летнего мужчины.

"Его подозревают в совершении преступления по статье 380 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника". Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские по горячим следам задержали жителя пос. Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуаций, который находился при исполнении своих служебных обязанностей.