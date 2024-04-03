Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нападение с ножом на спасателя в ЗКО: подозреваемого арестовали

Нападение с ножом на спасателя в ЗКО: подозреваемого арестовали, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 01:51 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области 3 апреля суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в нападении на спасателя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", Казталовский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении 31-летнего мужчины.

"Его подозревают в совершении преступления по статье 380 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника". Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские по горячим следам задержали жителя пос. Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуаций, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. 

Читайте также

Детей разместили в гостинице после пожара в Наццентре детской реабилитации в Астане
Детей разместили в гостинице после пожара в Наццентре детской реабилитации в Астане
Диана Абдуллаева
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: