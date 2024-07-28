Письмо с вирусом чумы прислали главе МВД Франции

В Министерство внутренних дел Франции прислали подозрительное письмо на имя главы ведомства Жеральда Дарманена с вирусом чумы, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Parisien, посылку с мелкой черной пудрой нашли на почте в сортировочном центре в департаменте Кот-д'Ор. Эксперты проверили обнаруженный внутри порошок в подразделении полиции по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам (NRBC-E): тесты выявили присутствие вируса чумы.

Как уточняется, впоследствии содержимое письма отправили на дальнейшую экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты станут известны в понедельник вечером.

Прокуратура Дижона начала расследование.

Ранее, в июне, алматинцы обсуждали неизвестный вирус, которым в последнее время заражаются. При этом заболевание протекает сложно. Zakon.kz выяснил у специалистов, чем болеют горожане и какая эпидемиологическая ситуация в мегаполисе в целом.