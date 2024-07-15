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Суд Флориды закрыл дело против Трампа

Суд Флориды закрыл дело против Трампа после покушения, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:20 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Суд во Флориде 15 июля закрыл дело против бывшего президента США Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN со ссылкой на решение суда.

"Существует ли закон в Своде законов Соединенных Штатов, который позволяет назначение специального прокурора Смита для ведения этого дела? После тщательного изучения данного вопроса ответ – нет", – говорится в постановлении суда.  

Также суд отметил, что работа Смита финансировалась из средств казначейства без законного разрешения.

Защита Трампа пыталась оспорить дело, утверждая, что назначение спецпрокурора было незаконным. CNN отмечает, что это был рискованный шаг, поскольку в других случаях суды поддерживали продолжение работы спецпрокуроров, как, например, в деле Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена. Решение суда не затрагивает суть обвинений, и дело может быть возбуждено снова.

После вынесения решения Трамп призвал закрыть и другие дела против него, в том числе обвинения во вмешательстве в выборы, связанные с событиями в Капитолии в январе 2021 года, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии и подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс. По последнему делу присяжные признали Трампа виновным, но вынесение окончательного вердикта было отложено до 18 сентября.

Трамп заявил, что это решение суда во Флориде должно стать первым шагом к прекращению всех "политических нападок" на него, призвав прекратить "охоту на ведьм".

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа. 

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