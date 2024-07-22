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Выросло число погибших в хорватском доме престарелых

люди погибли во время стрельбы в хорватском доме престарелых, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 18:29 Фото: Zakon.kz
22 июля стало известно, что число погибших в результате стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии возросло до шести, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил национальный телеканал HRT.

"Шесть человек были убиты. Мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и убил пятерых человек на месте, а один раненый скончался в больнице. Еще несколько ранены", – говорится в сообщении.

Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент страны Зоран Миланович и глава МВД республики Давор Божинович.

По неофициальным данным, открывший огонь мужчина является отставным сотрудником военной полиции, а в учреждении проживала его мать.

Ранее сообщалось, что в хорватском городе Дарувар мужчина ворвался в дом престарелых и открыл стрельбу. Погибли пять человек, множество ранены.

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