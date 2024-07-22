Выросло число погибших в хорватском доме престарелых

Фото: Zakon.kz

22 июля стало известно, что число погибших в результате стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии возросло до шести, сообщает Zakon.kz.

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