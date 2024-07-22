Выросло число погибших в хорватском доме престарелых
Фото: Zakon.kz
22 июля стало известно, что число погибших в результате стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии возросло до шести, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил национальный телеканал HRT.
"Шесть человек были убиты. Мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и убил пятерых человек на месте, а один раненый скончался в больнице. Еще несколько ранены", – говорится в сообщении.
Соболезнования семьям погибших выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент страны Зоран Миланович и глава МВД республики Давор Божинович.
По неофициальным данным, открывший огонь мужчина является отставным сотрудником военной полиции, а в учреждении проживала его мать.
Ранее сообщалось, что в хорватском городе Дарувар мужчина ворвался в дом престарелых и открыл стрельбу. Погибли пять человек, множество ранены.
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