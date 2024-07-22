Американскому сенатору грозит 222 года тюрьмы: как Роберт Менендес пытался влиять на Центральную Азию

Федеральный суд Нью-Йорка признал сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса виновным в коррупции. Ему грозит до 222 лет тюрьмы. Помимо того, что он брал взятки от представителей ближневосточных стран, Менендес пытался влиять и на политику в Центральной Азии.

Приговор от 16 июля 2024 года включает в себя обвинения в вымогательстве, получении взяток в пользу правительств Египта и Катара, а также препятствовании осуществления правосудия. The Times of Central Asia пишет, что Роберт Менендес стал первым сенатором США, осужденным как "иностранный агент", и в совокупности все обвинения влекут за собой потенциальное наказание в виде 222 лет тюремного заключения.

Обвинения во взяточничестве заключались в получении Менендесом золотых слитков на сумму более 100 тыс. долларов США и более 480 тыс. долларов наличными, а также автомобиля Mercedes-Benz для его жены.

По данным Федеральной прокуратуры, среди прочего, Роберт Менендес оказывал содействие в получении американской помощи Египту на миллионы долларов и использовал свой офис для заключения многомиллионной сделки с Катарским фондом. Сообщается, что представители египетской разведки и военные должностные лица Египта подкупили его и его жену в то время, когда военная помощь США могла быть приостановлена из-за нарушений прав человека в стране.

Сенатор, по озвученным во время суда данным, использовал свое официальное положение, чтобы "защищать и обогащать" людей в обмен на разные выплаты, в том числе оказал непосредственное содействие в предоставлении бизнесмену из Нью-Джерси монополии на сертификацию "халяль" в отношении экспорта мяса из США в Египет.

Пересмотр приоритетов внешней политики, которые выдвигал сенатор Менендес

Издание The Times of Central Asia отмечает: когда выясняется, что государственные должностные лица использовали свою власть для продвижения внешних интересов, возникает необходимость более тщательного изучения их политической деятельности. Необходимо задаться вопросом: действовал ли сенатор только в своих интересах или же он пытался поднимать важные глобальные повестки.

Роберт Менендес был членом Конгресса США с 1993 года, возглавлял Комитет по международным отношениям Сената с 2013 по 2015 и с 2021 по 2023 годы. В качестве председателя он оказывал значительное влияние на формирование внешней политики США, контролируя законодательство, международные соглашения и дипломатические вопросы. Эта должность позволяла ему определять повестку дня политических дискуссий, влиять на стратегии внешней политики.

В статье указано, что Менендес последовательно осуждал ближневосточные режимы, связанные с авторитарным правлением. С другой стороны, он всегда благосклонно относился к Катару – что неудивительно, учитывая, что федеральные обвинения против него включали получение взяток от Катара и использование офиса президента США для организации встречи с членом королевской семьи Катара. Judicial Watch ранее сообщила, что коррупционный скандал Катаргейта достиг США с непосредственным участием политических деятелей, упоминая Менендеса, как попавшего в "прицел Катаргейта".

Менендес также был ярым сторонником Армении и выступал против ее противников, а именно Азербайджана и Турции. 21 сентября 2023 года он инициировал законопроект, запрещающий большую часть помощи правительству Азербайджана и одновременно разрешающий иностранное военное финансирование Армении.

Обращаясь к Сенату США 13 ноября 2023 года по поводу гуманитарного кризиса в Армении, Роберт Менендес озвучил предостережение о влиянии "злонамеренных игроков": Турции, Китая, России и Ирана.

Почему дело Менендеса актуально для Центральной Азии

The Times of Central Asia пишет, что многие из критических замечаний и осуждений экс-сенатора Роберта Менендеса в адрес государств Центральной Азии соответствовали официальной линии правительственных учреждений США. С другой стороны, после приговора возникли закономерные вопросы к его политической деятельности, включая встречи и переписку с лицами, представляющими интересы стран ЦА.

Издание приводит хронологию некоторых ключевых политических действий Менендеса, повлиявших на государства Центральной Азии:

29 июля 2019 года Менендес выступил соавтором письма президенту Казахстана с просьбой освободить заключенного Мухтара Аблязова , обвиняемого в причастности к многомиллиардному банковскому мошенничеству. Аблязову грозит три одновременных 22-месячных тюремных заключения в Великобритании. Также против него есть и другие судебные решения в Великобритании и США, общая сумма которых превышает 5 млрд долларов. Письмо сенаторов США в том числе повлияло на имидж беглого бывшего банкира, представив его в хорошем свете.

, обвиняемого в причастности к многомиллиардному банковскому мошенничеству. Аблязову грозит три одновременных 22-месячных тюремных заключения в Великобритании. Также против него есть и другие судебные решения в Великобритании и США, общая сумма которых превышает 5 млрд долларов. Письмо сенаторов США в том числе повлияло на имидж беглого бывшего банкира, представив его в хорошем свете. 7 мая 2022 года и 29 июня 2020 года президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана получили письма от Роберта Менендеса и других сенаторов США с просьбой "освободить задержанных и заключенных, которые были привлечены к ответственности за мирную деятельность, ввиду высокого риска их заражения COVID-19" . В каждом письме были упомянуты от одного до трех задержанных и приводились причины, почему их следует освободить.



. В каждом письме были упомянуты от одного до трех задержанных и приводились причины, почему их следует освободить. 6 декабря 2021 года Менендес и пять других сенаторов призвали госсекретаря США "обеспечить, чтобы вопрос защиты прав человека стал основным пунктом в повестке предстоящего диалога о стратегическом партнерстве дня с Узбекистаном" . Сенаторы написали, что Узбекистан остается одной из самых репрессивных стран мира.

. Сенаторы написали, что Узбекистан остается одной из самых репрессивных стран мира. 7 октября 2022 года Менендес и трое других сенаторов потребовали от госсекретаря США создать международный механизм расследования под эгидой Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) или ОБСЕ для расследования действий казахстанских сил безопасности во время январских событий 2022 года. В письме Менендес и другие сенаторы также просили пересмотреть помощь США в сфере безопасности Казахстану.

создать международный механизм расследования под эгидой Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) или ОБСЕ для В письме Менендес и другие сенаторы также просили пересмотреть помощь США в сфере безопасности Казахстану. 22 ноября 2022 года Менендес и еще один сенатор направили письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону , в котором выразили "обеспокоенность по поводу эскалации насильственных преследований журналистов и неспособности правительства защитить свободу слова и прессы" и выразили признательность за аккредитацию журналистов Radio Ozodi , филиала Radio Liberty.

, в котором и неспособности правительства защитить свободу слова и прессы" и выразили , филиала Radio Liberty. 8 августа 2023 года Менендес направил письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой расследовать обвинения в помощи России или ее доверенным лицам в уклонении от международных санкций. Он раскритиковал страну за "откат от демократии и широкомасштабные нарушения прав человека" и призвал президента "снять все ограничения в отношении независимых СМИ и журналистов, а также освободить заключенных правозащитников и отменить меры, ограничивающие фундаментальные свободы, такие как свобода объединений".

Общественность должна оставаться бдительной

"Обвинительный приговор в отношении Роберта Менендеса может стать верхушкой айсберга, если будут выявлены другие случаи, когда он действовал по указанию иностранных интересов, будь то правительства или отдельные лица", – говорится в материале The Times of Central Asia.

Издание также отметило, что хоть сенаторам США и разрешено встречаться с зарегистрированными лоббистами, работающими от имени иностранных правительств, и получать пожертвования для избирательной кампании от неиностранных доноров, им запрещено использовать свое официальное положение для оказания услуг в обмен на взятки.

