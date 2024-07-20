40 тысяч тонн гуманитарной помощи из Казахстана получили жители Кыргызстана

40 тысяч тонн гуманитарного груза отправил Казахстан жителям Кыргызстана, которые пострадали от селей и наводнения после проливных дождей в июне и июле 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Груз, который прибыл 20 июля, приняли сотрудники МЧС Кыргызстана. Гуманитарную помощь направили в Кара-Суйский район.

"В гуманитарную помощь входят предметы одежды, постельные принадлежности и продукты питания, а также средства личной гигиены. Все это сейчас необходимо для жителей южной части страны, которые пострадали от наводнений", – сообщили в МЧС КР.

28 июня 2024 года из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привел к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших – двое детей из Казахстана.

14 июля 2024 года в Ошской области Кыргызстана из-за дождей сошел сель и вышла из берегов река Ак-Буура. Под водой оказались городской базар и несколько сел. На следующий день, 15 июля, в крупнейшем городе юга Кыргызстана, неформально именуемом южной столицей, городе Ош ввели режим чрезвычайной ситуации.