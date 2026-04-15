Спорт

Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре

Бибисара Асаубаева обратилась к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 01:52 Фото: Instagram/bibisarachess
Лучшая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку на Турнире претенденток-2026 в Пафосе (Кипр), сообщает Zakon.kz.

Пост она опубликовала в Instagram.

"Закончился женский турнир претендентов 2026.К сожалению, немного не повезло в конце, итог: 2 место, впереди предстоит работа над ошибками и я вернусь сильнее. Горжусь представлять нашу страну на самых высоких стартах, дальше больше. Хочу поблагодарить всех за вашу поддержку, для меня это очень важно и ценно. Идем дальше", – написала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Асаубаева вернула лидерство перед последним раундом на Турнире претенденток.

