Четные и нечетные номера – в Кыргызстане придумали, как бороться с пробками
Фото: Facebook/Ички иштер министрлиги
Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение радикальный законопроект по борьбе с пробками. Предлагается ограничить передвижение транспорта по городе по правилу "четных-нечетных" номеров, сообщает Zakon.kz.
Ограничения не коснутся общественного транспорта и дежурных автомобилей, передает Telegram-канал Короче.
Все будет зависеть от цифры, на которую оканчивается номер:
- если номер заканчивается на 1 и 2 - нельзя ездить по понедельникам;
- на 3 и 4 - по вторникам;
- на 5 и 6 - по средам;
- на 7 и 8 - по четвергам;
- на 9 и 0 - по пятницам.
За нарушение предполагается штрафовать: физические лица - на 1 000 сомов (5 594 тенге), юридические лица - на 5 000 сомов (27 973 тенге).
Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7.00 до 21.00. В мэрии считают, что это позволит разгрузить дороги примерно на 20%.
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