Четные и нечетные номера – в Кыргызстане придумали, как бороться с пробками

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение радикальный законопроект по борьбе с пробками. Предлагается ограничить передвижение транспорта по городе по правилу "четных-нечетных" номеров, сообщает Zakon.kz.

Ограничения не коснутся общественного транспорта и дежурных автомобилей, передает Telegram-канал Короче.

Все будет зависеть от цифры, на которую оканчивается номер:

если номер заканчивается на 1 и 2 - нельзя ездить по понедельникам;

на 3 и 4 - по вторникам;

на 5 и 6 - по средам;

на 7 и 8 - по четвергам;

на 9 и 0 - по пятницам.

За нарушение предполагается штрафовать: физические лица - на 1 000 сомов (5 594 тенге), юридические лица - на 5 000 сомов (27 973 тенге).

Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7.00 до 21.00. В мэрии считают, что это позволит разгрузить дороги примерно на 20%.

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