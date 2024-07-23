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Четные и нечетные номера – в Кыргызстане придумали, как бороться с пробками

Четные и нечетные номера – в столице Кыргызстана придумали, как бороться с пробками, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:24 Фото: Facebook/Ички иштер министрлиги
Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение радикальный законопроект по борьбе с пробками. Предлагается ограничить передвижение транспорта по городе по правилу "четных-нечетных" номеров, сообщает Zakon.kz.

Ограничения не коснутся общественного транспорта и дежурных автомобилей, передает Telegram-канал Короче.

Все будет зависеть от цифры, на которую оканчивается номер:

  • если номер заканчивается на 1 и 2 - нельзя ездить по понедельникам;
  • на 3 и 4 - по вторникам;
  • на 5 и 6 - по средам;
  • на 7 и 8 - по четвергам;
  • на 9 и 0 - по пятницам.

За нарушение предполагается штрафовать: физические лица - на 1 000 сомов (5 594 тенге), юридические лица - на 5 000 сомов (27 973 тенге).

Ограничения будут действовать в рабочие дни с 7.00 до 21.00. В мэрии считают, что это позволит разгрузить дороги примерно на 20%.

Ранее в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" напомнили казахстанцам, как получить VIP-номер на авто.

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