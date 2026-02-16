Введут ли в Алматы ограничение движения по четным и нечетным дням

На минувшей неделе, 13 февраля 2026 года, стало известно о поручении Министерства экологии и природных ресурсов рассмотреть ограничение движения в городах в дни неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по системе "четный-нечетный день", сообщает Zakon.kz.

Как указывалось в распространенном пресс-релизе, на совещании, организованном Минэкологии с участием акиматов и территориальных департаментов экологии, были заслушаны доклады акиматов Алматы и Усть-Каменогорска. В частности, был представлен проект Правил охраны атмосферного воздуха, разработанный акиматом города Алматы.

В Минэкологии сообщили, что с учетом положительного опыта Пекина министерство поручило акиматам в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса РК разработать на 2026-2028 годы Правила по охране атмосферного воздуха, в которых необходимо предусмотреть:

газификацию частного сектора с мерами субсидирования и стимулирования;

запрет на использование твердого топлива в заведениях общественного питания и малых котельных;

стимулирование подключения объектов к централизованному теплоснабжению;

переход общественного транспорта и такси на электротягу и газ;

ограничение движения в НМУ по системе "четный-нечетный день" и проведение экологического зонирования;

создание зеленых поясов вокруг промышленных зон.

На пункт с системой "четный-нечетный день" казахстанцы особенно обратили внимание. В связи с чем редакция решила узнать, будут ли вводить эту систему в Алматы. В Управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта по четным-нечетным дням в периоды НМУ. И внесение соответствующих изменений, по данным управления, в настоящее время не рассматривается.

В ведомстве также добавили, что Алматы – первый город в стране, который разработал Правила охраны атмосферного воздуха. И по его примеру поручено другим городам разработать соответствующие правила.

О содержании Правил охраны атмосферного воздуха в Алматы мы писали здесь. Отметим, что в них предполагается организация в городе зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ. Подробно, как это будет, мы разбирали здесь.